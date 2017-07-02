Anamur'dan iyi haber

Mersin'in Anamur ilçesinde dün başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde dün başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, dünden bu yana karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla alevleri büyük oranda bastırdıklarını belirterek, rüzgarın etkisini yitirmesiyle çalışmaların daha etkili yürütüldüğünü söyledi. Yangının kısmen kontrol altına alındığını kaydeden Yılmaz, "Hava şartlarında değişiklik olmazsa akşama kadar tamamen kontrol altına alıp soğutmaya geçmeyi hedefliyoruz. Şu an iki noktada halen alevler var ancak büyük bir tehdit oluşturmuyor. Şu ana kadar ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz" dedi.
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