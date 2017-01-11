11.01.2017 10:49 Anamur'da seraları hortum vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, bölgedeki bazı sera alanlarında büyük hasara yol açtı. Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, bölgedeki bazı sera alanlarında büyük hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sularında Anamur Ören Mahallesi Karatefek mevkiinde ve Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde şiddetli yağmurun ardından hortum meydana geldi. Hortum yaşanan bölgede bulunan muz seraları ile bazı evler zarar gördü. Ağaçların devrildiği, elektrik tellerinin koptuğu, seraların yıkıldığı bölgede hasarın boyutu sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Serası zarar gören çiftçiler büyük üzüntü yaşarken, yetkililer hasar tespit çalışmasına başladı.

