Anadolu Üniversitesine FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul ve Gümüşhane'de FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitim gören ve mezun olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan daha önce de Anadolu Üniversitesinde örgütün üniversite yapılanmasına yönelik 4 farklı operasyon düzenlenmişti.

