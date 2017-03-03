Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

THY Euroleague 24. hafta maçında deplasmanda Rusya takımı UNICS Kazan ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes, normal süresi 82-82 sona eren müsabakayı uzatma bölümü sonunda 99-92 kazandı.

THY Euroleague 24. hafta maçında deplasmanda Rusya takımı UNICS Kazan ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes, normal süresi 82-82 sona eren müsabakayı uzatma bölümü sonunda 99-92 kazandı.

Üst üste 4. kez kazanan Anadolu Efes, 13. galibiyetini elde etti. UNICS Kazan ise 17. mağlubiyetini yaşadı.



Salon: Basket Hall

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez xx, Damir Javor xx, Anne Panther xx

UNICS Kazan: Langford xxx 23, Clarke xx 7, Colom xxx 16, Parakhouski xx 10, Antipov x 3, Ponkrashov x 6, Banic x 2, Voronov x, Panin x, Williams xx 16, Andusic xx 9

Başantrenör: Evgeny Pashutin

Anadolu Efes: Granger xxx 17, Paul xx 6, Cedi Osman xx 9, Brown xxx 24, Dunston xxx 16, Thomas xx 8, Honeycutt xx 4, Doğuş Balbay x, Heurtel xx 6, Can Maxim Mutaf x 3, Kirk xx 6

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 22-22

Devre: 43-49 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 61-69 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Williams (UNICS Kazan)

