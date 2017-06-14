Anadolu Efes'ten ikinci 'taraftar toplantısı'

Basketbolseverlere yönelik etkinlikleriyle basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2016-2017 sezonundaki ikinci Taraftar Toplantısı'nı 17 Haziran Cumartesi günü düzenleyecek.

Basketbolseverlere yönelik etkinlikleriyle basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2016-2017 sezonundaki ikinci Taraftar Toplantısı'nı 17 Haziran Cumartesi günü düzenleyecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu Basın Toplantı Odası'nda 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak toplantı, Genel Direktör Alper Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilecek. Yılmaz, Anadolu Efes taraftarlarının merak ettikleri tüm sorulara yanıt verecek.



HEM BU SEZON HEM DE GELECEK SEZON DEĞERLENDİRİLECEK

Genel Direktör Alper Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilecek toplantıda hem 2016-2017 sezonunun değerlendirmesi yapılacak hem de gelecek sezonla ilgili hedefler taraftarlarla paylaşılacak.

17 Haziran Cumartesi günü 11.00-12.30 saatleri arasında düzenlenecek toplantıya dileyen tüm taraftarlar katılabilirken, basketbolseverler merak ettikleri tüm soruları Alper Yılmaz'a yöneltebilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü yetkilileri, taraftarlarla bir araya gelmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

