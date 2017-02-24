Anadolu Efes'ten 12. galibiyet

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar sonuçla ligdeki 12. galibiyeti aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar sonuçla ligdeki 12. galibiyeti aldı.



Karşılaşmaya Anadolu Efes; Derrick Brown, Cedi Osman, Granger, Brandon Paul ve Dunston ile Baskonia ise Larkin, Beaubois, Voigtmann, Hanga ve Diop ilk 5'i ile başladı. İspanyol ekibi Beaubois'in sayılarıyla 7-2 öne geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Efes, Derrick Brown'un 5, Dunston'ın da bulduğu 4 sayı ile 9-9 eşitliği yakaladı. Etkinliğini son bölümde sürdüren lacivert-beyazlılar, Can Maxim'in son saniyede bulduğu 3 ile periyodu 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Honeycutt ile Heurtel'in sayılarıyla başlayan Efes, farkı 7'ye çıkardı ve skoru 30-23 yaptı. Beaubois ile Bargnani ile sayılar bulan Baskonia farkı azaltarak 33-30'a getirdi. Dunston ile Heurtel'in etkili oyunuyla lacivert-beyazlılar 44-34 yaparak, farkı çift hanelere çıkardı. Savunmada Baskonia'yı tutan Efes, devreye 47-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta Dunston ile boyalı alandan Paul ile de dışa atışlardan basket bulan Anadolu Efes, farkı 12'ye çıkararak skoru 56-44'e getirdi. Paul ve Cedi ile üst üste üç sayı çizgisinden sayılar bulan Efes, skoru 62-50 yaptı. Thomas ile son saniyede üçlük bulan lacivert-beyazlılar, periyodu 73-60 önde tamamladı.

Son periyotta Dunston ve Honeycutt'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, farkı 17'e çıkararak skoru 79-62'ye getirdi. Üstün oyununa periyot boyunca devam eden lacivert-beyazlılar parkeden 96-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyetini elde ederken, İspanyol ekibi ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skoreri ise İspanyol ekibinde 23 sayı ile oynayan Beaubois oldu. Lacivert-beyazlılarda ise Thomas Heurtel 21 sayı ile mücadele etti.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sasa Pukl xx, Tomasz Trawicki xx

Anadolu Efes: Thomas xx 9, Honeycutt xxx 16,Doğuş x, Derrick Brown xx 12, Cedi Osman xx 3, Granger x, Thomas Heurtel xxxx 21, Can Maxim Mutaf xx 6, Brandon Paul xx 14, Bryant Dunston xxx 15, Alex Kirk x

Başantrenör: Velemir Perasovic

Baskonia Vitoria Gasteiz: Larkin xx 7, Bargnani x 4, Voigtmann xx 8, Hanga xxxx 20, Beaubois xxxx 23, Blazic x, Diop x 2, Tillie xxx 15, Laprovittola x, Budinger x 4, Luz x

Başantrenör: Sito Alonso

1. Periyot: 23-21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-38 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-60 (Anadolu Efes lehine)

5 faul alan: Diop (Baskonia Vitoria Gasteiz)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)