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Anadolu Efes'te hedef seri yakalamak
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Anadolu Efes'te hedef seri yakalamak

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 7. hafta karşılaşmasında yarın İsrail'in Maccabi Fox Tel Aviv takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Hedef Euroleague'deki 2. galibiyeti almak.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 7. hafta karşılaşmasında yarın İsrail'in Maccabi Fox Tel Aviv takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Hedef Euroleague'deki 2. galibiyeti almak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:05'te başlayacak. Avrupa arenasındaki 598. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 597 karşılaşmada 334 galibiyet ve 263 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 350. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 349 karşılaşmada 177 galibiyet ve 172 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,7) elde etti.
Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta ise Anadolu Efes 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada temsilcimiz 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. Turkish Airlines Euroleague'in altıncı haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona Lassa takımını deplasmanda 89-85 mağlup etmiş, Maccabi Fox Tel Aviv ise İspanya'nın Real Madrid takımını evinde 90-83 yenmişti. Euroleague'de 6. haftanın ardından Anadolu Efes 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 15. sırada, Maccabi Fox Tel Aviv ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.
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