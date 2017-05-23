Anadolu Efes seride öne geçti

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Odeabank'ı 95-85 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Odeabank'ı 95-85 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx Anadolu Efes: Granger xxx 20, Can Maxim Mutaf x 3, Cedi Osman xx 19, Brown xx 17, Dunston xx 11, Honeycutt xx 7, Heurtel xx 10, Thomas xx 8, Doğuş Balbay x Başantrenör: Velimir Perasovic Galatasaray Odeabank: Sinan Güler xx 12, McCollum xxx 20, Göksenin Köksal xx 8, Micov x 8, Daye xx 5, Pleiss xx 11, Tyus xxx 11, Schilb xx 8, Ege Arar x, Emir Prezldzic x 2 Başantrenör: Ergin Ataman 1. Periyot: 21-26 (Galatasaray Odeabank lehine) Devre: 41-41 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 68-63 (Anadolu Efes lehine)
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