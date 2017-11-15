15.11.2017 10:49 Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlıyor

THY Euroelague'de son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 8. haftada yarın evinde Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. THY Euroelague'de son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 8. haftada yarın evinde Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek.

THY Euroelague'in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada Efes'in 2, Panathinaikos ise 4 galibiyet galibiyeti bulunuyor. Bu sezon Euroleague'e kötü başlayan ve 5 maç üst üste mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, son iki haftada gösterdiği performansla çıkış yakaladı. Anadolu Efes, Barcelona Lassa ve Maccabi FOX Tel Aviv'i deplasmanda yenerek üst üste 2 galibiyet aldı.



20. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos, Euroeleague'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Efes 7 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan temsilcisi ise rakibini 12 kez mağlup etti. İki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunda Atina'da oynanan müsabakayı Panathinaikos 92-81 kazandı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 78.6 sayı, 38.1 ribaund ve 13.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.7 sayı, 32.9 ribaund ve 14.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Amerikalı oyuncu Errick McCollum 15.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan ekibinde ise Nick Calathes 12.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

