Anadolu Efes deplasmandan puanla döndü

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17 Başantrenör: Ozan Bulkaz Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4 Başantrenör: Velimir Perasovic 1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine) Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine) (Ertunç Öztürk /İHA)
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