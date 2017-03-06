Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı muhabiri 'ByLok'cu çıktı

Anadolu Ajansı (AA) Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak'ın Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak'ın Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak'ın "Genel Bilgi Taraması"nı (GBT) inceleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toprak'ın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti. Emniyet yetkilileri, AA muhabiri Toprak hakkında ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verdi. Toprak'ın işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

