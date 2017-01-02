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Ana yüreği bu acıya dayanamadı
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Ana yüreği bu acıya dayanamadı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen genç polis memuru Burak Yıldız, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evladını tabutta görmeye dayanamayan anne Aslı Yıldız, iki kez bayıldı.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen genç polis memuru Burak Yıldız, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evladını tabutta görmeye dayanamayan anne Aslı Yıldız, iki kez bayıldı.
İstanbul'da yeni yılı kutlamak için gece kulübünde eğlenenlerin katledildiği terörist saldırıda, gece kulübü önünde güvenlik önlemi alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız, ilk şehit olan kişi oldu. Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Evleri'nde annesi Aslı, ablası Leyla ve ağabeyi Murat Yıldız ile yaşayan ve 10 ay önce polis olan Burak Yıldız'ın cenazesi Mersin'e getirildi. Şehit Yıldız için bugün Muğdat Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, eşi Zeliha Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin milletvekilleri, askeri erkan ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Soğuk ve yağmurlu havaya karşın, çok sayıda vatandaş da şehidi uğurlamak üzere camiye geldi.

ANA YÜREĞİ ACIYA DAYANMADI
Törende, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu başına gelen anne Aslı Yıldız, acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı. Sağlık görevlileri tarafından tören alanından ambulansa taşınan anne Yıldız'a burada müdahale edildi. Bir süre sonra yeniden tören alanına gelen Yıldız'a, kızı Leyla Yıldız ile Kalkınma Bakanı Elvan'ın eşi Zeliha Elvan destek oldu. Şehidin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ağabeyi Murat Yıldız ise tören boyunca metanetini korudu.
Törende, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun, şehidin dayısı Ahmet Dursun'un üşüdüğünü görünce üzerindeki polis parkasını çıkararak dayıya giydirmesi de dikkat çekti.

EMNIYET MÜDÜRÜ ŞAHNE: "BU MÜCADELEMIZDE ŞEHITLER VERSEK DE AZIZ MILLETIMIZIN BIRLIK VE BERABERLIĞINI HIÇ KIMSE BOZAMAYACAKTIR"
Törende bir konuşma yapan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "2017 yılının ilk saatlerinde ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan emperyalist güçlerin ve terör örgütlerinin hain bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. İstanbul'da meydana gelen bu hain saldırı sonucunda, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olan teşkilatımız mensuplarından polis memuru Burak Yıldız kardeşimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna şehadet şerbetini içmiştir. Bilinmelidir ki, birlik ve bütünlüğümüze karşı yapılan bu saldırılar kahraman milletimizin bizzat kendisi ve onun sinesinden çıkan güvenlik güçlerinin kararlı duruşu, gayret ve çabalarıyla bertaraf edilecektir. Bu coğrafyada Sultan Alparslan'dan bu yana devam eden kutlu yürüyüşümüzü, bu tür terör saldırıları ve şer odaklarının hain planları asla durduramayacaktır. Bu mücadelemizde şehitler versek de aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiç kimse bozamayacaktır" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Melek tarafından cenaze namazı kıldırılan şehit Burak Yıldız, daha sonra meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bakan Elvan ve protokol üyeleri yağmura karşın, bir süre cenaze aracının ardından yürürken, anne Aslı Yıldız bir kez daha baygınlık geçirerek sedyeyle ambulansa taşındı. Abla Leyla Yıldız ise kardeşini cenaze aracında görmeye daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Burak Yıldız, törenin ardından Akbelen Mezarlığındaki Mersin Şehitliğinde toprağa verildi.
(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe /İHA)
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