'Ana muhalefet suç işlememeli'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Yargı görevini yapanları hukuk dışı yolla ve yöntemlerle etkilemeye teşebbüs suçtur. Ana muhalefet veya diğer partiler suç işlememeli. Topluma böyle kötü örnek olamamalı' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargı görevini yapanları hukuk dışı yolla ve yöntemlerle etkilemeye teşebbüs suçtur. Ana muhalefet veya diğer partiler suç işlememeli. Topluma böyle kötü örnek olamamalı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde 15 Temmuz Konferans Salonu Açılış Törenine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, "Türkiya12 Ekim 2014'te HSK seçimi eğer kazanılmamış olsaydı Türkiye bugün başka bir Türkiye olacak. 16. ceza dairesinin verdiği kararın içerisinde yer lan bylock seçkilerine baktığınızda darbe teşebbüsünde bulunan bu terör örgütünün neleri planladığını orada çok net görüyoruz. Yargıyla ilgili de çok şey var. Bir tane savcı talepte bulunacak bir tane haki,m hemen tutuklama kararı verecek. Garnizona talimat vereceksiniz hemen toplayacaklar işi bitireceğiz diyor. Hatta cumhurbaşkanını bile alabiliriz diyor. Şimdi hesap edin bunu yazışan insanlar var. 16. ceza dairesinin kararını ben özellikle herkesin okumasını istirham ediyorum. Orada bunları daha net bir şekilde göreme ihtimali. Yargının içerisinde 12 Ekim 2014'te yapılan seçimle oluşan yeni kurul olmamış olsaydı. Yargıdaki oyun kurma güçleri nediyle belki askeri bir teşebbüse gerek kalmadan Türkiye'yi yargı polis ve başka işbirlikleriyle dize getiren ve devletimizi ortadan kaldıracak, bağımsızlığımızı ortadan kaldıracak bir sonuçla Türkiye karşı karşıya kalabilirdi" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN YARGISI AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD'NİN YARGISINDAN DAHA ADALETLE HÜKMEDEN BİR YARGIDIR"

Siyaset odağına yargının konmaması gerektiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Yargıya dönük haksız ve hukuksuz eleştiri yapanlara bir kez daha diyorum ki, kendi siyasetiniz odağına lütfen adalet gibi yüce bir değeri, lütfen yargıyı koymayın. Bunları siyasallaştırmayın. Siyaset yapıyorsan bunun yeri bellidir. Gidersin meclise, gidersin meydanlara, gidersin sokaklara oralarda bunu yaparsın. Hangi eleştiriyi yapıyorsan onu da yaparsın ama yargı gibi herkesin gözü gibi koruması gereken bir kurumu bir müesseseyi ve orada görev yapan insanları töhmet altına alan onlara hakaret eden tahkir ve tehdit içeren cümlelerle yargıyı değerlendiremezsin. Böyle adalet aranmaz. Türkiye'nin yargısı Avrupa Birliği'nin yargısından da ABD'nin yargısından da daha adaletle hükmeden daha doğru kararlar veren bir yargıdır. Ben bunu siyaseten söylemiyorum, inanarak söylüyorum. Oralarda neler olduğunu görüyoruz. Almanya'da Müslümanların ibadet yerlerine yapılan yüzlerce saldırı var. Onlar karşısında neler yapıldığını görüyoruz. Amerika'da da öyle, başka ülkelerde de öyle. Kendi vatandaşı olanlara uyguladıkları bir hukuk var. Vatandaşı olmayanlara uyguladıkları bir hukuk var. Sonradan vatandaş kabul ettiklerine uyguladıkları ayrı bir hukuk var. Bir de kanun önünde herkes eşittir diye konuşuyorlar. Ama biz kanun önünde herkesin eşit olmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.



"NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA YARGIYA SALDIRIYOR, ÇÜNKÜ ONLARIN ÜYELERİ YARGIDA HESAP VERİYOR"

Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin yargısı ve verdiği kararlar ile Avrupa Birliği'nin verdiği kararlar yan yana konsun mukayesesi yapılsın o zaman hep beraber göreceğiz bizim yargımız. Ben çok iyi bir noktada olduğunu görüyorum ama batı kompleksi içinde görenlere göre bu tabi ki mümkün değil. Şuanda yargıya en büyük kötülüğü siyasal pozisyonlarına göre yargıya ayar vermek isteyenler yapmaktadır. Her gün yargıyı ayaklar altına alacaksın sonra yargıya güven burada.. Terör örgütlerine en büyük cezayı yargı kesiyor. Onlar bir yandan yargıya saldırıyor. FETÖ saldırıyor, PKK saldırıyor. DHKP-C saldırıyor. DEAŞ saldırıyor. Ne kadar terör örgütü varsa yargıya saldırıyor. Çünkü onların üyeleri yargıda hesap veriyor. Öte yandan siyasal duruşlarına göre siyasi partilerde bunu yaptığı zaman herkes bir andan yargıya vurduğunda yargıyı savunan birisi de çıktığında adalet bakanına saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.



"YÜZÜNÜZ KIZARMADAN KILIÇDAROĞLU'NUN DEDİKLERİNİ OKUYABİLİYORSANIZ AŞK OLSUN SİZE"

Sözlerine geçenlerde yaptığı bir açıklamayı anlatarak devam eden Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun tahkir, tezhip ve tehdit içeren sözlerine karşı açıklama yaptım. Beni eleştiriyor. Ben de dedim ki, 'Benim söylediğim laflarla, sayın Kılıçdaroğlı'nun YSK başkanı, üyeleri, karar veren hakim ve savcılar hakkındaki söylediği lafları yan yana koyun adalet bakının söylediği şu Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu diye koyun yüzünüz kızarmadan Kılıçdaroğlu'nun dediklerini okuyabiliyorsanız aşk olsun size.' Biz büyük bir fedakarlıkla görev yapanların hukukunu da savunduğumuzda kalkıp başka başka şeyler söyleniyor. Ben buradan çok net olarak diyorum yargıya hakaret eden, tehdit edenler suç işliyorlar. Kamu görevine görevinden dolayı hakaret suçtur. Yargı görevini yapanları hukuk dışı yolla ve yöntemlerle etkilemeye teşebbüs suçtur. Ben bunu söylediğimde de eleştiriyor. Bunu ben demiyorum, bunu Türk Ceza Kanunu diyor. Kanun da olanı ben hatırlatıyorum. Ana muhalefet veya diğer partiler suç işlememeli. Topluma böyle kötü örnek olamamalı."

Bakan Bozdağ konuşmalarının ardından 15 Temmuz anı duvarını ziyaret etti.

(Volkan Kayalar / İHA)