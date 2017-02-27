Ana muhalefet lideri gözaltında

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev, 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' suçlamaları ile gözaltına alındı.

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev, 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' suçlamaları ile gözaltına alındı.

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev 2010 yılında bir Rus iş adamından 1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Rus iş adamı, Kırgızistan mahkemelerine resmi başvuruda bulundu. Muhalefetteki Ata Meken Partisinin lideri Ömürbek Tekebayev, Kırgızistan'daki GSM operatörünün satışında aracılık yapması karşılığı 1 milyon dolar rüşvet verdiği yönünde suçlamalarla mahkemeye verildi. Tekebayev'ın, Rusya Devlet Başkanının Kırgızistan ziyareti öncesinde gözaltına alınması dikkat çekti.

Ata Meken Partisi milletvekilleri ve destekçileri, Ömürbek Tekebayev serbest bırakılana kadar barış mitingleri düzenleyeceklerini duyurdu. Kararın siyasi olduğunu söyleyen eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva da Tekebayev'in serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

(Hakan Doğulu / İHA)