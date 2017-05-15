Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8'inci Ana Jet Üssüne sokulmak istenen resmi bir kuruma ait minibüsün altına gizlenmiş, borular içerisinde amonyum nitrat ve çivi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8'inci Ana Jet Üssüne sokulmak istenen resmi bir kuruma ait minibüsün altına gizlenmiş, borular içerisinde amonyum nitrat ve çivi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8. Ana Jet Üssü nizamiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üsse giren Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait minibüsün altında, nizamiye girişinde yapılan aramada, boruların içerisinde amonyum nitrat ve çivi bulundu. Bunun üzerine araç nizamiyeden çıkarılarak, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen uzmanlar, yaptıkları incelemede ateşleme düzeneği olmadığını belirledikleri patlayıcıyı, etkisiz hale getirdi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 8'inci Ana Jet Üssü çevresindeki güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin aracın altına patlayıcının dışarıda park halindeyken yerleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

