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Amerikan şirketi Zonguldak'ta altın arayacak
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Amerikan şirketi Zonguldak'ta altın arayacak

Dünyaca ünlü altın madeni işletmecilerinden Centerra Gold firması, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde maden arama ve sondaj çalışmaları yapacak.

Dünyaca ünlü altın madeni işletmecilerinden Centerra Gold firması, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde maden arama ve sondaj çalışmaları yapacak.
Centerra Madencilik'in Türkiye'deki ortağı olduğu iddia edilen ve merkezi Kayseri'de bulunan Öksüt Madencilik ile birlikte hazırladıkları proje kapsamında Alaplı'nın Aşağıdağ köyü Çanakcı Dere mevkiinde maden arama ve sondaj çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir proje sunuldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenen projeye 'ÇED gerekli değildir' kararı verilerek, projenin hayata geçmesinin önü açılmış oldu. Merkezi İstanbul'da bulunan Akca Çevre Mühendislik Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan 570 bin liralık projede Aşağıdağ köyü Çanakçı Dere mevkii IV. Grup 3229049 erişim nolu sahada maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (sismik, elektrik,manyetik, elektromanyetik, jeofizik yöntemle yapılan aramalar hariç) yapabilecek.
Alaplı ilçesine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıdağ köyünde altın heyecanı yaşanıyor. Bir taraftan proje alanına ait arama ruhsatı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arama süresinin hala devam ettiği belirtildi. Ruhsat sahasında yapılacak sondaj çalışmasında 96 mm çapında bir delik açılacak olup, sondajın tamamı karot alınarak yapılacak. Alınan karotlar sandıklarda muhafaza edilecek ve analiz için sahadan alınıp depolara kaldırılacakr. Sondaj ekipmanları ve karot sandıkları sondaj esnasında geniş olan parsel içerisinde herhangi bir görüntü kirliliği yapmayacak şekilde muhafaza edilecekr. Proje kapsamında sondaj faaliyeti esnasında projede 10 kişinin istihdam edileceği belirtildi.
(Ertuğrul Yüksel /İHA)
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