Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı

'Madam Secretary' adlı Amerikan dizisinde, Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı.

"Madam Secretary" adlı Amerikan dizisinde, Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı.
"Madam Secretary" adlı Amerikan dizisi, Filipinlerde tepkilere neden oldu. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde, Amerika Dışişleri Bakanı rolündeki kadın oyuncu tarafından, Filipinler Devlet Başkanı'nın yüzüne yumruk attığı bir fragman yayımlandı. Filipinlerde birçok kişi, bunun Başkan Rodrigo Duterte ile alay etmek için yapıldığını söyledi. Ayrıca Filipinler Amerikan Elçiliği, resmi internet sitelerinde diziyi kınayan bir metin yayınladı. Yayınlanan metinde, "Devlet Başkanımızı olumsuz resmetmekle ve Filipinler Başkanlık Ofisinin saygınlığına gölge düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusumuzun dış ilişkileri de küçümsenmiştir "ifadelerine yer verildi. Ayrıca "Filipinler'in uzun süredir kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunu da lekelenmiştir" denildi.
Öte yandan Filipinler elçiliği bu hafta pazar günü yayınlanacak olan dizinin yapımcı şirketine bu saygısızlığın bir an önce düzeltilmesi için çağrıda bulundu.
(Numan Çakmak / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Bingöl'de çatışma: 3 terörist öldürüldü
Bakan Soylu: Hayır demeyin, olmaz öyle şey deyin
Antalya'daki toplantıda ne konuşuldu ?
Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı
Erdoğan: Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Meteoroloji uyardı: Marmara'ya yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Marmara'ya yağış geliyor
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İstanbul'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Bingöl'de çatışma: 3 terörist öldürüldü
Bingöl'de çatışma: 3 terörist öldürüldü
Bakan Soylu: Hayır demeyin, olmaz öyle şey deyin
Bakan Soylu: Hayır demeyin, olmaz öyle şey deyin
Antalya'daki toplantıda ne konuşuldu ?
Antalya'daki toplantıda ne konuşuldu ?
Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı
Amerikan dizisinde Filipinler Devlet Başkanı yumruklandı
Erdoğan: Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?
Erdoğan: Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?
'Saat 02.25'de Çiğli'den kalktık'
'Saat 02.25'de Çiğli'den kalktık'
Silopi'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Silopi'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
'Kılıçdaroğlu'na 5 keçi verin kaybeder gelir'
'Kılıçdaroğlu'na 5 keçi verin kaybeder gelir'
18 gün sonra yeniden açıldı
18 gün sonra yeniden açıldı
FETÖ'cü askerlere Türk bayraklı protesto
FETÖ'cü askerlere Türk bayraklı protesto
Lice'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Lice'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English