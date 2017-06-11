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'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı...'
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'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı...'

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı İran'a karşı kullanılmak için yapıldı' dedi.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı İran'a karşı kullanılmak için yapıldı" dedi.
Bursa Erbakan Vakfı tarafından bir toplantı salonunda düzenlenen iftara katılan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Körfez krizinin Müslüman alemini parçalamak için belli odaklar tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyen Erbakan, ABD'yi işaret ederek, "Geçtiğimiz aylarda İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 'İsrail'in başta İran olmak üzere bölgedeki düşmanlarına, bölgesel tehditlere karşı Türkiye, Ürdün, Mısır gibi Sünni Müslümanlardan oluşan bir ittifakla beraber hareket etmesi gerekir.' Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayı öncesi ABD ziyaretinde Trump, Cumhurbaşkanına 'Sizinle birlikte yapacağımız daha çok şey var' dedi. Bu söz boşu boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bundan sonra Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti ve 110 milyar dolarlık silah satışı anlaşmasını imzaladı. Bu silahlar İran'a karşı kullanılmak için veriliyor" şeklinde konuştu.

KATAR'A YÖNELİK AMBARGO
Katar'a bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ambargonun Siyonist odaklar tarafından tetiklendiğini söyleyen Erbakan, "İsrail'in Katar'dan sorumlu diplomatik temsilcisi bir açıklama yaparak, 'Hamas, İsrail ile savaşında gerekli silahları Katar'ın yardımı olmadan temin edemez' dedi. Bu açıklamasından birkaç saat sonra Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri Katar'a karşı ambargo kararı aldı" şeklinde konuştu. Siyonizm ve dış güçlerin Müslüman alemini parçalamak için planlar yaptığını kaydeden Erbakan, şunları söyledi:
"Kendi ülkemizde tam bir inanç özgürlüğü içinde ibadetlerimizi istediğimiz gibi özgür bir şekilde yerine getiriyoruz. Bizler huşu içinde ibadetlerimizi yapıp Ramazan ayını geçirirken onlar karınca misali plan yapıyorlar. Onlar dünya Siyonizmi ve dış güçlerdir."
Necmettin Erbakan'ın manevi mirasıyla yola devam ettiklerini ifade eden Erbakan, "Erbakan Vakfı sözde değil özde dava adamlarının vakfıdır. Erbakan Vakfı ihlas, samimiyet ve sadakatin merkezidir. Erbakan Vakfı, milli görüşün orijinal açılarına bakmaktır" dedi.

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