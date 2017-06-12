Ameliyatlı hasta gölete uçan araçta kurtarılmayı bekledi

Çanakkale'nin Çan ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobil su dolu gölete uçtu. Araç gölete batmaması için bir tıra bağlanarak sabitlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yeni ameliyat olduğu için çıkamayan vatandaş, ekipler çalışırken yarıya kadar suya gömülmüş araçta kurtarılmayı bekledi.

Çanakkale'nin Çan ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobil su dolu gölete uçtu. Araç gölete batmaması için bir tıra bağlanarak sabitlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yeni ameliyat olduğu için çıkamayan vatandaş, ekipler çalışırken yarıya kadar suya gömülmüş araçta kurtarılmayı bekledi.

Çan-Çanakkale karayolunun 14 kilometresinde Bahadırlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Kaya sevk ve idaresindeki 17 HP 580 plakalı özel araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfez birikintisinden oluşan gölete uçtu. Suya saplanan araçtan kendini dışarıya atan sürücü Kaya'nın yanında bulunan babası Ali Kaya ise kalça ameliyatı geçirdiği için araçtan çıkamadı. Suyun bataklık olması nedeniyle araçtan alınamayan Ali Kaya'ya önce yoldan geçen bir tır şoförü yardımcı oldu. Aracı ip yardımı ile tıra sabitleyen sürücü aracın kayarak gölete batmasını önledi. Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale UMKE ekibi ve 112 ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasıyla vinç yardımı ile göletten çıkarılan araçta bulunan Ali Kaya'ya 112 ekipleri olay yerinde müdahale ederek Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çanakkale'de ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Kaya evine gidemeden kaza sonrası tekrar hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sevdanur Şahin / İHA)