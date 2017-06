Ameliyat olmazsa ölebilir

İzmir'de 10 yaşında 165,5 kilo ağırlığa ulaşan Nurettin Yamaç, 'Kilo almayı durduramıyorum, ne olur yardım edin. Arkadaşlarım beni artık taşımıyor' diye feryat etti. Nurettin Yamaç, eğer ameliyat olmazsa hayatını kaybedebilir.

İzmir'de 10 yaşında 165,5 kilo ağırlığa ulaşan Nurettin Yamaç, "Kilo almayı durduramıyorum, ne olur yardım edin. Arkadaşlarım beni artık taşımıyor" diye feryat etti. Nurettin Yamaç, eğer ameliyat olmazsa hayatını kaybedebilir.

İzmir'in Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Nurettin Yamaç, yaşıtlarından 5 kat fazla vücut ağırlığıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. 3 yaşında babasının doktora götürmesi sonucu 'obezite' tanısı koyulan minik Nurettin, daha 10 yaşında 165,5 kiloya ulaştı. Sürekli kilo alan ve kilo alımı durdurulamayan küçük Nurettin'in yaptığı diyetler de artık işe yaramıyor. Nurettin'in babası evladının tek kurtuluş yolunun tüp mide ameliyatı olduğunu; ancak ameliyatın yasal olarak 18 yaşından küçüklere yapılmadığı, oğlunu ameliyat olmazsa kaybedeceğini belirterek, yetkililere yardım istedi.



"AYAKLARIM ARTIK BENİ TAŞIMIYOR, HERKES DALGA GEÇİYOR"

Kilolarından dolayı çok zorluklar yaşadığını belirten Nurettin Yamaç, "Gece yatarken nefesim kesiliyor, bazen yürüyemiyorum. Ayaklarım beni artık taşımıyor. Bir de ben öteki çocuklar gibi koşup, eğlenmek istiyorum ama kilomdan dolayı eğlenemiyorum. Arkadaşlarım kilomdan dolayı dalga geçiyorlar, kiloluyum diye beni oyuna katmıyorlar. Yetişkinler de dalga geçiyor ama ben bir şey söyleyemiyorum" dedi.



"KİLO ALMAYI DURDURAMIYORUM, NE OLUR YARDIM EDİN"

Yetkililerden yardım isteyen Küçük Nurettin'in çağrısı ise yürekleri burktu. "Diğer çocuklar gibi parkta oyun oynamak isterdim, maç yapmak, koşmak isterdim" diyen minik Nurettin, "Herkesten hızlı koşmak isterdim ama yapamıyorum. Böyle giderse 200 kiloya çıkacağım, kilo almayı durduramıyorum. Herkesten yardım istiyorum çünkü siz yardım edersiniz bende zayıflarım, hayata tutunurum" diye konuştu.



"AMELİYAT OLMAZSA HAYATINI KAYBEDECEK"

Oğlunu birçok hastaneye götürdüğünü dile getiren baba Ayhan Yamaç (40), doktorların tüp mide ameliyatından başka oğlunu bu durumdan kurtaracak bir çarenin olmadığını söylediklerini ileri sürdü. Tüp mide ameliyatının ise yasal yaş sınırı olduğunu belirten baba Ayhan Yamaç, "Hastanelere götürüyoruz, ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Ameliyat için yardım bekliyorum, çocuğumun tedavisi için imkanım yok. Eğer ameliyat olmazsa ömrünün kısa olduğunu söylüyorlar. Çok acil olarak mide ameliyatı geçirmesi gerektiğini söylüyorlar. Tek çözümümüz mide ameliyatı. Ameliyat olmazsa ömür kısa, doktorlar her şeye hazırlıklı bulunmamı söyledi" diye aktardı.



"BANA EVLADIM 'BEN ÖLEYİM ARTIK' DİYOR"

Gözünün önünde her gün durumu daha da kötüye giden oğlu için hiçbir şey yapamamasının kendisine acı verdiğini ifade eden baba Yamaç, "Canım acıyor, başka çocukları görünce canım çok yanıyor. Her zaman, 7/24 neredeyse hazır kıta başında bekliyorum. Her gün 'Oğlum öldü mü? Yaşıyor mu?' korkusuyla yaşıyorum. Bana evladım 'Ben öleyim artık' diyor. Bu laflarıyla yeri geliyor beni öldürüyor. Ne yapacağıma şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.



"YEMEK YEMESE DE ZAYIFLAMAZ DİYORLAR"

Oğluna daha önce devlet ve üniversite hastanelerinde obezite ünitesinde yatırdıklarını, oğluna diyet uygulandığını anlatan Ayhan Yamaç, "Diyet yaptırdığımız halde habire kilo almaya başladı. Su bile içse kilo alıyor. Obezite uzmanı, '3 öğün yemeği kes, hiç yemek verme bu çocuk gene zayıflamaz, spora da göndersen zayıflamaz' diyor" diye konuştu.



SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİ

Çocuğunun sağlığına kavuşmasını, onun da diğer çocuklar gibi koşup, oyunlar oynamasını dört gözle bekleyen Ahmet Yamaç, yetkilere seslendi. Maddi imkansızlıkları sebebiyle özel doktorlara da evladını götüremediğini anlatan Yamaç, "Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Oğlumun sağlığı için desteklerini bekliyorum. Lütfen tek umudum onlar" dedi.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)