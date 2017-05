Ameliyat olması için 13 bin Euro gerekli

Gaziantep'te 29 yaşındaki Parkinson hastası Mesut Yıldız, bir hafta içinde ameliyat olması için gerekli olan 13 bin Euro'nun bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde yardımcı teknik elaman olarak çalışan Mesut Yıldız (29), bir buçuk yıl önce rahatsızlanması üzerine doktora gitti. Edinilen bilgiye göre, yapılan tetkiklerin ardından Parkinson hastası olduğu öğrenilen Yıldız'ın tedavisine başlandı. Bir yıl boyunca farklı hastanelerde ilaç tedavisi gören Yıldız'ın durumu daha da kötüleşince 4 buçuk ay önce işinden ayrılmak zorunda kaldı.



ANNESİ OLMADAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu söyleyen anne Naciye Yıldız (51), "Oğlumun hastalığı bir buçuk yıl önce hafif ellerinin titremesiyle ortaya çıktı. Gaziantep, Adana ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi ettirmeye çalıştık ama durumu giderek kötüleşti. Son 3 aydır ise tamamıyla yatalak olmuş, kalkamıyor, yürüyemiyor, yemek bile yiyemiyor. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılamaya çalışıyorum. Doktorlar Parkinson hastalığı dediler. İstanbul'daki bir doktor Mesut'un ilaçlarla düzelemeyeceğini, beynine platin takılacak bir ameliyatla iyileşeceğini söyledi. Ama ameliyat için gerekli olan 26 bin Euro'nun yarısını devlet karşılıyor, yarısını da bizim ödememiz gerekli. Biz de her yere başvurduk ama o parayı denkleştirmek çok zor. 13 bin Euro'yu denkleştirecek durumumuz yok' diye konuştu.



"BİR OĞLUMU KAYBETTİM, MESUT'U DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

10 yıl önce 24 yaşındaki bir oğlunu da MS (Multipl Skleroz) hastalığından kaybettiğini belirten acılı anne Naciye Yıldız, "Benim yüreğim zaten yanıyor. 10 yıl önce de 24 yaşındaki oğlumu kaybettim, Mesut'u da kaybetmek istemiyorum. Ben sadece oğlumun iyileşerek bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Başka kimseden para pul istemiyorum. Oğlumun tedavisi için hastaneye gerekli ödeme yapılsın başka bir isteğim yok. Yetkililerin ve hayırseverlerin desteğini bekliyorum' ifadelerini kullandı.



AĞABEYİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYOR

Evde çalışan tek kişi olan Mesut'un ağabeyi kebapçı ustası Faruk Yıldız ise (35) iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu bacağına platin takıldığı için çalışamadığını belirterek, "Bir buçuk yıldır ailece kardeşimin sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Evde tek çalışan kişi bendim, ben de 2 hafta önce bir trafik kazası geçirdim ve şu anda bu haldeyim. Ben bir şekilde iyileşir işime dönerim ama kardeşimin durumu ağır ameliyat olması gerekiyor ve biz bu yükün altından artık kalkamıyoruz. Tek isteğim kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Şehitkamil ilçesi Gazikent Burak Mahallesi'nde, evli ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan Mesut Yıldız, ameliyat için gereken 13 bin Euro'yu denkleştirebilirse, bir hafta için İstanbul'daki bir hastanede ameliyat olarak beynine platin takılacak.

(Orhan Erkılıç / İHA)