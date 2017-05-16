Amed Sportif Faaliyetler - B.B. Erzurum maçında olaylar çıktı

Amed Sportif Faaliyetler ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanan Play-off yarı final maçında olaylar çıktı. 1-1 biten müsabakanın ardından Amedsporlu futbolcularla, Erzurumspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç arasında kavga çıktı. İki takım futbolcuları ve taraftarların da karıştığı olaylarda polis, biber gazı ve plastik mermi kullanırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanan Play-off yarı final maçında olaylar çıktı. 1-1 biten müsabakanın ardından Amedsporlu futbolcularla, Erzurumspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç arasında kavga çıktı. İki takım futbolcuları ve taraftarların da karıştığı olaylarda polis, biber gazı ve plastik mermi kullanırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Play-off yarı final rövanş maçında Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elendi. Maçın son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Maç içerisinde Erzurumspor teknik direktörü ile tartışan Amedsporlu Deniz Naki, maçın ardından kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği teknik direktör Kılıç'la kavga etti. Amedspor ve Erzurum Büyükşehir Belediyespor futbolcularının da kavgaya karışmasının ardından olaylar tribünlere sıçradı. Koltukları söküp sahaya atan taraftarlar, sahaya girmek istedi. Sahaya giren bir grup taraftar, Erzurum Büyükşehir Belediyespor futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Polis, taraftarları güçlükle sakinleştirdi.



BAŞKAN POLİS EŞLİĞİNDE SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜLDÜ

Erzurum Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ali Demirhan ile Amedspor Başkanı Nurullah Edemen arasında, maçın bitiminin ardından gerginlik yaşandı. Gerginliği maça gelen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy engellerken, Erzurum Büyükşehir Belediyespor Başkanı Demirhan, polislerin kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Olayların çıkması üzerine destek ekip olarak özel harekat polisleri sahaya çağrıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan bazı taraftarlar taşkınlık çıkarmaya devam etmesi üzerine güvenlik güçleri, biber gazı ve plastik mermi kullanarak, taraftarları dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor futbolcu ve yöneticileri, güvenlik güçlerinin arasında, polislerin koruduğu soyunma odasına götürüldü. Bu sırada saha içine giren Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, emir verilmediği halde biber gazı kullanan polisin tespit edilmesini istedi.

Çıkan olaylarda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık /İHA)