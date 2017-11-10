10.11.2017 23:03 Ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, içerisinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, içerisinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale-Balıkesir karayolunun Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edremit Devlet Hastanesine giden 10 KV 610 plakalı ambulans, 10 LJ 991 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ambulansın siren çalmadığı iddia edilen kazada, otomobil ters dönerken, ambulans da yan yattı. İçerisinde hasta bulunduğu öğrenilen ambulansta bulunan 4 kişi ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine ve Kadıköy Mahallesi'ndeki özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kavşakta trafik akışı aksarken, kazalı araçlar vinçler yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Terzioğlu - Müjgan Özbek /İHA)

