Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye ait ambulans Kadirli-Osmaniye karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada isimleri açıklanmayan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kasım Karadağ/İHA)
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