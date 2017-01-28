Van'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisi artıran fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak yolunda ambulansın üzerine çığ düştü.

Van'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisi artıran fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak yolunda ambulansın üzerine çığ düştü.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Van ve ilçelerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray yolu, Çaldıran-Doğubayazıt ve Tatvan-Ahlat yolu ulaşıma kapandı. Van'a hastasını bıraktıktan sonra Çatak'a seyir halinde olan ambulansın üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu kimseye bir şey olmazken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekipleri ise ambulansı ve sağlık ekiplerini çığ altından kurtardıktan sonra ulaşıma kapanan yolu trafiğe açtı. Öte yandan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan yollarla fırtına ve tipiden dolayı müdahale edemezken, yetkililer ise, fırtınanın azalmasıyla birlikte çalışmalarına başlayacaklarını belirttiler.

