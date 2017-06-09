Ambarlı Limanı'nda 9,5 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda 9 milyon 760 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda 9 milyon 760 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez birimine ulaşan bir istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Dubai'nin Jebel Ali Limanı'ndan hareket eden ve İstanbul üzerinden transit olarak Ukrayna'nın Odessa kentine gidecek gemiyi takibe aldı. Gemide bulunan iki konteynerde kaçak sigara bulunduğundan şüphelenilmesi üzerine gemilerin limana yanaşmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, şüpheli konteynerlerda arama yapıldı. Çelikten yapılma mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen konteynerlera dedektör köpeklerinin yoğun tepki vermesi üzerine konteynerler açıldı. İki konteynerda 1 milyon 220 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 760 bin TL olduğu tespit edildi.

Olaya karışan firma, Gümrük Kanunu uyarınca idari para cezasına çarptırıldı.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)