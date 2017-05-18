Ambarlı Limanı'nda 30 milyonluk kaçak sigara ele geçrildi

Gümrük muhafaza ekipleri, Konteyner Liman Takip Sistemi ile kaçağa geçit vermedi. İstanbul Ambarlı Limanı'nda Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 3 milyon paketi aşkın kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri, Konteyner Liman Takip Sistemi ile kaçağa geçit vermedi. İstanbul Ambarlı Limanı'nda Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 3 milyon paketi aşkın kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin önemle üzerinde durduğu Konteyner Liman Takip Sistemi ile Ambarlı Limanı'nda Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde 3 milyon paketi aşkın kaçak sigara ele geçirildi. Başarılı operasyona imza atan gümrük muhafaza ekiplerini kutlayan Bakan Tüfenkci, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi'nin ilk aydan meyvelerini alıyoruz" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ 2017 YILI SONUNDA SİSTEMİ TÜM LİMANLARDA HAREKETE GEÇİRMEK"

Sisteme ilişkin bilgiler veren Tüfenkci, "Biz bu sistemle ülkemize giriş yapan eşyanın limana gelişinden limandan ayrılışına kadar liman idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elektronik ortamda takibini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Bu sistem sayesinde gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırıldığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, limanda işlemlerin hız kazanması ile firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlandığına vurgu yaparak, "Sistem, konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 60'nı oluşturan Mersin Limanı, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda uygulanıyor. Hedefimiz 2017 yılı sonunda sistemi tüm limanlarda hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.



SİSTEM KAÇAĞA GEÇİT VERMEDİ

Konteyner ve Liman Takip Sistemi Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı limanlarda bir ay önce uygulanmaya başlandı. Sistem sayesinde Mısır'dan gelen 5 konteyner dolusu; 3 milyon paketi aşkın kaçak sigara ele geçirildi. Mısır'dan gelen 5 adet konteynerin liman kapısı çıkış fişlerinin sahte olabileceğinden şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, konteynerleri X-Ray taramasına yönlendirdi. Konteynerlerin oto yedek parçası taşıdığı beyan edilmişti; ancak yapılan aramalarda, konteynerlerin tamamının kaçak sigara ile dolu olduğu görüldü.

3 milyon paketi aşkın sigaranın piyasa değerinin ise 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)