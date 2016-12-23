23.12.2016 13:53 Amatör takımlar Kaptan Şehmuz'u andı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi takımları, maça önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmuz Özer'i anarak çıktı. Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi takımları, maça önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmuz Özer'i anarak çıktı.



Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Çınar Belediyespor, Yenişehir Belediyespor ile oynadığı maça trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmuz Özer'in anısına "Seni Unutmayacağız Büyük Kaptan. Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankartla çıktı. Amatör lig maçlarında ayrıca Özer'in anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

