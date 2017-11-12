12.11.2017 18:31 Amatör maçta saha karıştı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor, MKA Kırıkkalespor arasında oynanan müsabakanın 90+5. dakikasında saha karıştı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor, MKA Kırıkkalespor arasında oynanan müsabakanın 90+5. dakikasında saha karıştı.

Maç esnasında oyuncular arasında meydana gelen sürtüşmeler sonrası Kırşehir Belediyespor'dan bir futbolcunun rakip takım oyuncuları ile tartışması, maç sonu sahaya yansıdı. Bazı seyirciler de sahaya inerken, kulüp yöneticileri devreye girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yaptığı müdahale ile olaylar büyümeden önlendi.

2. dakikada MKA Kırıkkalespor'un tek golünü Uğur Sofuoğlu atarken, Kırşehir Belediyespor'un gollerini 5. dakikada Erdi Balcı, 56. dakikada ise Ali Yıldırım kaydetti. Maç 2-1 Kırşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

(Abdurrahman Dulkadir/İHA)

