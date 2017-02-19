Amatör lig maçında kavga

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maç sonunda kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maç sonunda kavga çıktı.

Yozgat Bozok Stadyumunda yapılan maçın ilk yarısını ev sahibi Yozgatspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarının son dakikalarında rakip takımın attığı golün ardından hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte saha birden karıştı. Yozgatsporlu futbolcular ve sahaya inen taraftarlar hakeme tepki gösterdi.

Hakem polis eşliğinde soyunma odasına alınırken, sahadaki taraftarlar ile rakip oyuncular arasında arbede çıktı.

Her iki takımın taraftarları karşılıklı olarak birbirlerine kar topu atarken, polis biber gazı ile taraftarı ve futbolcuları dağıtmaya çalıştı. Olayda yaralanan taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, biber gazından etkilenenlere ise saha içerisinde arkadaşları tarafından su ile müdahale edildi.

Kalp krizi geçiren Yozgatspor kulüp yöneticisi Kadir Arslan, anjiyo yapılması için ameliyata alındığı, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Ahmet Akgün'ün ise cop darbesiyle bayıldığı, Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit'in de parmağında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)