Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Barajı, amatör balıkçıların yüzünü güldürüyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, soluğu barajın kıyısında alıyor.

Tarım alanlarını sulama amaçlı yapılan ve 62 milyon metreküp su stok ederek Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı barajlarından biri olma özelliği taşıyan baraj, hafta sonları amatör balıkçıların akınına uğruyor. Oltaları ile barajın yolunu tutanlar, Ramazan'da evlerine taze balık götürmenin sevincini yaşıyor.

Barajda oltayla balık tutan Hikmet Karaman, barajın olta balıkçığı hobisi olanlar için bulunmaz bir nimet olduğunu belirtti. Arkadaşları ile birlikte her hafta sonu balık tutmak için baraja gittiklerini bildiren Karaman, "Her hafta sonu geliyoruz. Çiftlikten alabalık karışmış buraya, bu gün 4-5 tane tutabildim. Geçen hafta 25 tane tutmuştum" dedi.

Denize uzak olduklarını ve olta balıkçılığına her zaman imrendiklerini ifade eden amatör balıkçı Ali Kahraman ise, "Hem hafta sonunu değerlendirmek hem de ramazanda vakit geçirmek için geldik. Güzel oluyor bizim için bir taraftan balık tutuyoruz, zamanın da nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Barajda çok balık olduğu söyleniyor ama ben iki saattir buradayım henüz tutamadım, tutan arkadaşlar var tabi." diye konuştu.

(Beşir Kelleci / İHA)