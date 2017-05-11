Amasya'daki feci trafik kazaları kamerada

Amasya'da çeşitli zamanlarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Amasya'da çeşitli zamanlarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Amasya'da MOBESE kameralarına yansıyan kazalardan bazıları Amasya Emniyet Müdürlüğünün Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlediği programda gösterildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Amasya-Samsun sınırındaki tünelde 11 aracın karıştığı ve 7 vatandaşın yaralandığı zincirleme kazada olanlar kameralar tarafından kaydedildi. Araçların birbirine girmesi üzerine paniğe kapılan vatandaşlardan birinin buz pistine dönen tünelde üzerine gelen araçtan son anda kaçarak kurtulduğu anlar ekrana yansıdı. Aynı tünelde meydana gelen diğer kazalar da aşırı hız ve dikkatsizliğin sonuçlarını ortaya koydu.



ROMAN VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI

Kent merkezinde ışık ihlali yapan otomobilin diğer yönden çıkan minibüse çarpmamak için kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Roman vatandaşların üzerinde olduğu at arabasına çarpması sonrası yaşananlar da görüntülendi. Roman vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Şehrin değişik noktalarında meydana gelen kazalar ile tedbirsiz sürücülerin ters yöne girerek kazaya davetiye çıkardıkları anlar da kaydedildi.

(Murat Çelik A./İHA)