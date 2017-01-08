08.01.2017 18:34 Amasya'da okullara bir gün kar tatili

Amasya'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde okullar yarın tatil edildi. Amasya'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.



Öte yandan yağıştan dolayı il genelindeki kamu kurumlarında görev yapan engelli memurların da bir gün idari izinli olduğu öğrenildi.

