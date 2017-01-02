02.01.2017 11:06 Amasya'da ilk çipli kimlikleri vali ile başkan aldı

Amasya'da yeni çipli kimlik kartlarını ilk olarak Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir aldı. Amasya'da yeni çipli kimlik kartlarını ilk olarak Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir aldı.



Vali Işık ile Başkan Özdemir'e kimlik kartlarını teslim eden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, Amasya Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yeni kimlik kartı müracaatlarını almaya başladıklarını açıkladı.



Yüksek güvenlikli ve çipli yeni kimlik kartlarına başvuruların şahsen ya da randevu alarak yapılabileceğini anlatan Sevgül Zengin, başvuru esnasında son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin müracaat eden kişinin yanında bulunması gerektiğini söyledi.



Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verileceğine değinen Zengin, bu şifrenin banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacağını, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak PIN kodunun ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kiosklar kullanılarak değiştirebileceğini vurguladı.

