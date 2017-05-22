Amanoslar'da çatışma: 1 şehit

Amanos Dağları etekleri Ayasekisi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir uzman çavuş şehit oldu.

Amanos Dağları etekleri Ayasekisi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir uzman çavuş şehit oldu.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları, Ayasekisi bölgesinde bulunan taşocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasında saat 07.10 sıralarında çıkan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

(Kasım Karadağ / İHA)