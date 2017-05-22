Amanoslar'da çatışma: 1 asker şehit oldu

Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi.

Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel harekat uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen uzman çavuştan acı haber geldi. Hasan Sevinç hastanede kurtarılamadı ve şehit düştü. Çatışmanın olduğu yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİ

Şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi bir çocuk annesi Seda Sevinç, acı haberi hastanede öğrendi. Eşinin yaralı olduğu haberi üzerine hastaneye 5 yaşındaki kızıyla birlikte gelen Seda Sevinç'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Seda Sevinç'i, askerler teselli etti. Şehidin kızı ise her şeyden habersiz babasının arkadaşlarının kucağında ikram edilen meyve suyunu içti. Adıyaman doğumlu olan ancak ailesinin Malatya'da yaşadığı belirtilen şehit için Osmaniye'de tören yapılacak.