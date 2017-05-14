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Altınordu uzatmalarda güldü
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Altınordu uzatmalarda güldü

Altınordu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Serdar'ın sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bulut'un vuruşunda defans, topu çizgiden çıkardı.
11. dakikada Okan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Burak'tan seken topu defans kornere gönderdi.
19. dakikada Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Fatih'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
35. dakikada Erdoğan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası için topla buluşan Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.
44. dakikada İbrahim'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'nin ters tarından ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten dışarı çıktı.
83. dakikada köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Ümraniyesporlu futbolcular içeri doldurdu. Kaleci Erce ile kalan Bulut'un vuruşunda top, kalenin üzerinden dışarı gitti.
90+3. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Barış, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

KÜNYE
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Metin xx, Mustafa Savranlar xxv
Ümraniyespor: Burak xx, Mehmet xx, Ömer Tunç xx, Merthan xx, Bulut xx, Ömer Can x (Bahadır dk. 38 x), İbrahim xx, Serdar xx (Emircan dk. 79 x), Otoo xx (Abdullah dk. 73 x), Beleck xx, Erol xx
Yedekler: Metin, Mücahit, Samet, Mustafa
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan xx, Yusuf Acer xx, Arif xx, Serkan xx (Alican dk. 79 x), Erdoğan xx, Barış xx, Okan Derici xx (Oğulcan dk. 90+5 ?), Fatih xx (Hasan Kabze dk. 80 x)
Yedekler: Ali Emre, Uğur Arslan, Seydi, Ali Mert
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: İbrahim (dk. 44 pen.) (Ümraniyespor), Fatih (dk. 19), Barış (dk. 90+3) (Altınordu)
Sarı kartlar: Mehmet, Bahadır, İbrahim (Ümraniyespor), Arif, Erdoğan Sinan, Barış (Altınordu)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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