Altınordu golü attı, ortalık karıştı

Altınordu'nun deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından karşılaşma sonrası ortalık karıştı.

Altınordu'nun deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından karşılaşma sonrası ortalık karıştı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım arasında gerginlik yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında hakem Serkan Tokat'ın Altınordu'nun attığı golü önce verip, ardından yardımcı hakemle konuştuktan sonra iptal etmesiyle yaşanan gerginlik, karşılaşmanın bitimiyle devam etti. Son saniyelerde Altınordu'nun attığı gol sonrası oyuncuların rakip takımın yedek kulübesinin önünde sevinmesi gerginliğe neden oldu. İki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)