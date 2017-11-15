15.11.2017 11:27 Altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı 160,9 lirayı görerek tarihi rekora ulaştı. Çeyrek altın ise 263 liradan alıcı buldu. Altının gram fiyatı 160,9 lirayı görerek tarihi rekora ulaştı. Çeyrek altın ise 263 liradan alıcı buldu.

Altının gram satış fiyatı 160,9 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor seviyeden sonra altın gram satış fiyatı 160,5 düzeyine geriledi. Şu sıralarda çeyrek altın 264 liradan Cumhuriyet altını ise bin 64 liradan alıcı buluyor. Asya piyasalarında sabah saatlerinde yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak bin 284,3 dolardan işlem görüyor.



