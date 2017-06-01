Altıncı kattan düşen çocuk kurtarılamadı

İstanbul Küçükçekmece'de annesi okula gittiği sırada balkona çıkan 2 yaşındaki Ayaz Kobak, altıncı kattan düşerek can verdi.

İstanbul Küçükçekmece'de annesi okula gittiği sırada balkona çıkan 2 yaşındaki Ayaz Kobak, altıncı kattan düşerek can verdi.

Olay Küçükçekmece Altın sitesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre anne Lale Kobak iki yaşındaki Ayaz'ı uyurken annesi ve kocasına bırakarak diğer çocuğunu okula götürdü. Bu sırada anneanne Lerzan E. ve baba Naim Kobak küçük çocuğu odasında bırakarak başka odaya geçti. Uykudan uyanan talihsiz çocuk açık olan kapıdan geçerek balkona çıktı. Balkonda bulunan tabureye de çıkan çocuk altıncı kattan binanın bahçesine düştü. Bu sırada çevrede bulunan komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bazı vatandaşlar da binaya çıkarak aileye haber verdi. Aşağıya inen anneanne ve baba sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırdı.Ancak Küçük Ayaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.Olayı gören bir görgü tanığı ise "Sabah seslere uyandık karşı komşumuz çocuk düşmüş. Annesi diğer kızını okula götürmüş bu da anneannesiyle birlikte kalmış. Ben gördüğümde ambulansta sedyede kalbi atıyor dediler. Ondan sonra da hastaneden haberi geldi vefat etti diye. Çocuğu yan binada ki komşumuz yerde yatarken görmüş o çığlıklarla haber veriyor. Allah sabır versin annesi babası perişan durumda" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)