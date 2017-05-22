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Aydın Can Çiçek

Altın orta

Görmesini bilirseniz, zorunluluk ile gereklilik arasında devasa bir fark var. Zorunluluk, istemeye istemeye adım atmaktır bir nevi. Gereklilik ise, ödün vermenin ön koşuludur kanımca. Ak Partinin olağanüstü kongresinde ağza alınan '' Değişim ve Reform '' söylemi, bu ikisi arasındaki farkı hatırlattı bana.

Bir parti düşünün ki, tek başına iktidarda kalma potansiyeli hep var olduğu halde, sürekli değişim peşinde koşuyor. Belli bir kesimin partisi olarak kalmaktan çok, tüm Türkiye'nin partisi olma isteğini hep dile getiriyor. Ama başarıyor, ama başaramıyor, bahsini açmak istediğim konu bu değil, altını çizmek istediğim şey bu isteğin ta kendisi.

Tek parti içerisinde, muhalefette kalan diğer üç partiye körü körüne bağlı olmayan, ancak, bir şekilde oy vermiş insanları memnun edecek yeni söylemler vücut bulabilir mi? Gördüğüm kadarıyla Ak Parti bunun arayışı içinde. Bunun olabilirliğini, daha önce Ak Partiye oy vermiş, ne var ki şimdilerde bu partiyle arasına mesafe koymuş insanların varlığından anlıyoruz.

Bilerek ve isteyerek, dışarıda kalan ama dışarıda kalmaları için hiçbir sebep de olmayan vatandaşlar lehine, halihazırdaki düşüncelerine sınırlama getirmek istiyor. Bunu, CHP gibi mecbur kaldığı için yapmıyor, aksine, gerekliliği zorunluluğun üstünde tuttuğu için yapıyor.

Ne söylemeye çalıştığımı daha iyi ifade etmek için bir örneğe ihtiyaç duysaydım, şimdilerde yerinde yeller esen ama eskiden görmeye şaşırmadığımız, kimi esnaflarımızın şu davranışlarını gösterirdim herhalde. Müşterinin biri alışveriş yapmak için bir dükkana uğrar, dükkan sahibi o gün yeterince iş yapmıştır ama, kendisine rakip olan komşusunun henüz siftahı yoktur. Daha fazla kazanmak varken, tatlı bir dille müşterisini oraya yönlendirir. Buna benzer hikayeyi hepiniz duymuşsunuzdur, veyahut da yaşınız kemale erdiyse, bizatihi şahit olmuşsunuzdur.

Müşterisini, bir başkasına gönderen esnafı ahlaken yücelten şey, elinde olduğu halde satmadığı malzemenin varlığından ileri gelir. Eğer satacak bir şeyi olmadan rakibine yönlendirmiş olsaydı, bugün anlatmaya değer bir hikaye çıkmazdı ortaya. Demek istediğim; bir yarı CHP'liye, yarı MHP'liye, yarı HDP'liye, bu üç partinin tekmili birden, bir yarı AKP'liye duyduğu muhtaçlıktan daha az ihtiyaçları olmasına rağmen, onları da memnun etmek için ödün vermek istiyor. '' Değişim ve Reform '' söyleminden anladığım bu.

Antik çağ bilgelerinin dediği gibi, '' Altın orta '' yı arıyor yani. Bir insan müsrif de olabilir, cimri de. Kendini bilen bir insan ikisini de yeğlemez. Tam ortasında yer alan şey cömertliktir, yani bu ikisinin '' Altın orta '' sı. Bir kişi, hesapsız atılganlık da gösterebilir, korkaklığı da tercih edebilir. Cesur olmayı seçmek, '' Altın Orta '' yı seçmek demektir aynı zamanda. Kendi örneklerinizi de bulabilirsiniz bunlardan başka. Göreceksiniz ki, en ideal olan, iki ucun ortasında yer alandır. Gönül verin ya da vermeyin, Ak Parti en azından bunun arayışı içinde. Kendinizi, son gelişmelerden dolayı '' küskün Ak Partili '' olarak tanımlıyorsanız, ya da, ölürüm de bu partinin kapısından geçmem diyorsanız, meseleye bir de bu yönden bakın derim size. Tüm partileri '' Altın Orta '' yı bulmaya yönlendirmek, biraz da sizin elinizde.

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