29.12.2016 11:40 Altın Nota Beste Yarışması ödülleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Altın Nota Beste Yarışması'nda ödüller belli oldu. Birincilik ödülünün 4 bin lira olarak belirlendiği yarışmada toplam 24 bin 500 lira ödül dağıtılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Altın Nota Beste Yarışması'nda ödüller belli oldu. Birincilik ödülünün 4 bin lira olarak belirlendiği yarışmada toplam 24 bin 500 lira ödül dağıtılacak.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Türk Sanat Müziği repertuvarına nitelikli eserler kazandırmak, beste ve söz yazarlarını özgün eserler yaratmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın ödüller belli oldu. Dereceye giren ilk on eserin ödül alacağı yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin TL ve 7 esere de mansiyon ödülü olarak 2 biner TL verilecek.



Son başvuru tarihinin 16 Ocak 2017 olarak belirlendiği Altın Nota Beste Yarışması'na güncel makamlarda bestelenmiş özgün eserlerle yapılan katılımlar kabul edilecek.



Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru bilgilerine www.antalya.bel.tr web adresi duyurular bölümünden ulaşabilecek.

