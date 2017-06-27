Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonasında 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonasında 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nun Muju kentindeki final karşılaşmasında rakibini yenerek şampiyon olan milli sporcu Nur Tatar Askari'yi bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nur Tatar Askari'ye tebriklerini ileterek, başarılar dilediği kaydedildi.

