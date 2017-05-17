Altın madalya kazanan millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcularımız Sümeyye Kentli, Bediha Tunadağı ve Daniyar İsmayilov'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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