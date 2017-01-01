'Altın kızlar' tutuklandı

Kahramanmaraş'ta evlerden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalanan 'altın kızlar' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş'ta evlerden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalanan 'altın kızlar' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş'ta ikametlerden ziynet eşyası çalan Sevgi T. (31) ile Ceylan G. (19), önceki gün asayiş ekiplerince yakalanmıştı.
Osmaniye'den Kahramanmaraş'a günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.