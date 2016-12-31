31.12.2016 18:42 'Altın kızlar' suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta evlerden ziynet eşyası çalan ve 'altın kızlar' olarak bilinen iki kişi suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş'ta evlerden ziynet eşyası çalan ve "altın kızlar" olarak bilinen iki kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Karamanlı Mahallesi 17. sokak üzerinde ikametten hırsızlık ihbarını alan asayiş ekipleri eşkalini belirlediği iki kadının peşine düştü. Hırsızlığın yaşandığını evin yakınında yerleri tespit edilen iki kadın polisi karşılarında görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalama sonucu Sevgi T. (31) ile Ceylan G. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ikametten çalınan ziynet eşyalarını bulundu.

Suç aleti ve çalıntı malzemeler ile yakalanan iki kadının Osmaniye'den Kahramanmaraş'a günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu tespit edildi. "Altın kızlar" emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı gün içerisinde geçmiş tarihlerde 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet Ç., çalıntı cep telefonlarıyla yakalandı. Mehmet Ç.'nin hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı olduğu öğrenildi.

(Muhammet Özer / İHA)

