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ALTAV Mali Genel Kurulu
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ALTAV Mali Genel Kurulu

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ALTAV Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu üyelerin ve konukların katılımıyla yapıldı. 2015 yılı bütçesi 750 bin TL ve 2016 tahmini bütçesi de 850 bin TL olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya programı nedeniyle Mali Genel Kurul'a katılamadı. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Kasım 2015'de kurmuş olduğumuz çatı çerçevesinde katkıda bulunan kurumların yanında turizm pastasından ekmek yiyen yerli ve yabancı tüm kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.

"Tüm işletmeleri davet ediyoruz"

Tüm kurumların desteğini almak için harekete geçtiklerini söyleyen Dahaoğlu, "Yaptıklarımızı açıklamak ve projelerimizi anlatmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak Alanya'da faaliyet gösteren bazı yerel ve ulusal işletmelere ulaştık. Bazıları katkıda bulundu. Bazıları nasihatte bulundu. Bazıları görüşme talebine cevap dahi vermedi. Bazıları da dinledi ama ilgilenmedi. Bu süreçte yanımızda olan az veya çok katkıda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK), Alanya Şoförler Odası, Alanya Pansiyoncular Odası, Alanya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ALSİAD), BİM Marketleri, 82 Salı Pazarı ve Star Turizm Ticaret A.Ş. kurumlarına ve ayrıca basın mensubu ağırlamalarımız esnasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Elit Turizm, Mini Mutfak, Dim Çayı Göl Piknik, Dim Çayı Cennet Vadisi, Konaktepe Restoran, Dim Mağara İşletmesi, Ulu Sky Paraşüt, Gülbahçe Teknecilik ve konaklama desteği veren tüm otellerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizde faaliyet gösteren tüm işletmeleri de tanıtıma katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

"Güç birliği yapmalıyız"

ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise "2014 yılından bu yana devam eden ve 2016'da kendini çok daha sert hissettiren ve Alanya turizmini zora sokan olaylar yaşadık. Bu süreçten sonra ALTAV'ın faaliyetleri çok daha fazla önem kazandı. ALTAV'ın çalışmaları Alanya'nın tanınması, imajını kaybetmemesi ve adının silinmemesi noktasında büyük önem taşıdı. Birçok kişi ve kurum destek verdi ama maddi desteğin dışında manevi destek de şart. Alanya halkı olarak özellikle bir arada koordineli olarak hareket etmemiz lazım. 2017 olarak durumu ele aldığımızda belki 2016'ya oranla bir tık daha iyi olacak ama tam bir toparlanma için 3-4 yıl daha düzgün hareket etmemiz gerekiyor. ALTİD olarak en büyük maddi desteği veren kurumlardan biriyiz. Bunu tüm kurumlar gerçekleştirebilse çok daha iyi noktalara gelebiliriz. ALTAV, turizm tanıtımı alanında Türkiye'de en yoğun çalışan kurumlardan biri. 25 uluslararası fuar tanıtımı dışında medya ve klip çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor" dedi.

"Maddi karşılığı milyonları bulan işler yaptık"

Faaliyet raporunun ardından tekrar söz alan Dahaoğlu, "Genel bir toplama yapıldığı zaman ALTAV'ın bütçesi 850 bin TL civarında. Ancak bunun yanında ALTAV'ın para harcamadan yaptığı ikili ilişkilere dayanan ve maddi karşılığı milyonları bulan işler var. Bütçe sadece 850 bin TL olarak görülmemeli. Örneğin ikili ilişkilerimizi kullanarak sadece 2016 yılı içerisinde 220 basın mensubunu Alanya'da ağırladık" dedi.

"Gazipaşa havalimanı için çalıştık"

ALTAV Genel Sekreteri Elvan Güneş ise "2016-2017 uluslararası fuar sezonunda hedeflenen fuar sayısı 28'dir. Sosyal medya kanalları üzerinden de önemli çalışmalar yapıyoruz. İç pazara yönelik çalışmaların hacmini genişlettik. Uçak şirketleriyle sürekli temas halinde kaldık ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) hakkında sürekli bilgilendirmeler yaptık. Avantajlarını her platformda anlattık. Yerleşik yabancılara yönelik festivaller düzenledik veya yapılan etkinliklere katkılar sağladık."

"Proje iptal ettik"

Güneş, "Tüm bu ve benzeri çalışmalarımız haricinde bütçe yetersizliğinden dolayı hayata geçiremediğimiz projeler oldu. Örneğin birçok inşaat ve emlak firmasını ALTAV kanalıyla tek çatı altında toplamak istedik ve geniş katılımlı tanıtım çalışmaları yapmayı planladık fakat uzun mesailer harcanmasına rağmen yeterli iştiraki sağlayamadık ve projemizi iptal etmek zorunda kaldık" dedi.
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