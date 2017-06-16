Altan Tan'a 2 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hakkında 2012 yılında Şanlıurfa'da katıldığı nevruz kutlamalarında yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hakkında 2012 yılında Şanlıurfa'da katıldığı nevruz kutlamalarında yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2012 yılında düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava son buldu. Altan Tan, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Tan'a 2 yıl hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

