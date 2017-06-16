Alt yapı çalışmaları sırasında göçük:1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Çağ Caddesi'nde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Bölgedeki işçiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan işçi, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(Cihat Şayık /İHA)