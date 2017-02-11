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Alsancak Limanı Varlık Fonu'na devredildi
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Alsancak Limanı Varlık Fonu'na devredildi

İzmir Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu'nun limanı kiralamaya, devretmeye satmaya yetkisinin olduğu öğrenildi.

İzmir Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu'nun limanı kiralamaya, devretmeye satmaya yetkisinin olduğu öğrenildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılından beri özelleştirilme çalışması süren İzmir Limanı'nda yerel yönetimler ve odaların itirazlarının son bulmasının ardından liman, Varlık Fonu'na devredildi. Devir işlemlerinin resmi yazı ile kurum ve kuruluşlara bildirildiğini ifade eden yetkililer, Varlık Fonu'nun limanı kiralamaya, devretmeye ya da satmaya yetkisinin olduğunu kaydetti.
Öte yandan TCDD'ye bağlı İzmir Limanı'nın 49 yıllığına özelleştirilmesi için 3 Mayıs 2007'de açılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ, 1 milyar 275 milyon dolar bedelle kazanmasına rağmen açılan dava süreci 29 ay devam sürmüş, Danıştay ise yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İkinci ihale ise 21 Eylül 2012'de düzenlenmiş, yeni planlamada limana yapılması düşünülen AVM'ye yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tepki göstermişti. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3'üncü kez imar revizyonu yapılarak geçen Haziran ayında askıya çıkarılan planlamaya Konak Belediyesi itiraz etmişti ancak özelleştirme idaresi itirazı reddetmişti.
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